Deuxième option : les victimes décident de ne pas payer la rançon et de reconstruire leur système informatique à partir de leurs sauvegardes. C’est la voie préconisée par l’Anssi, celle que vont suivre les hôpitaux publics. Pour que les victimes puissent choisir cette seconde option, il faut qu’elles aient un système de sauvegarde suffisamment régulier et performant, et que les attaquants ne soient pas parvenus à le corrompre.

De plus, ce processus peut être long et laborieux. Or pendant ce temps, l’entreprise fonctionne au ralenti, ce qui peut entraîner des pertes vertigineuses. Résultat : le plus souvent, il est plus rentable de payer la rançon. La facture sera moins élevée, et l’entreprise redémarrera plus tôt. Dans les deux cas, la victime doit se confronter à un problème de confidentialité des données, et des rapports difficiles avec ses clients touchés.