Une campagne de phishing sur Facebook est l'occasion de rappeler une mesure d'hygiène numérique essentielle : si un lien vous paraît bizarre, ne cliquez pas dessus !

Une campagne de phishing récurrente sur Facebook et Facebook Messenger refait surface. Un de vos contacts vous a peut-être envoyé le message « ça te ressemble…💔 », accompagné d’un lien étrange, comme « https://fffutu[.]re/jXxrbL » ou « https://zomi[.]me/abM5w », qui semble renvoyer vers une vidéo. Ne cliquez pas dessus, votre contact ne vous l’a pas envoyé lui-même. Une personne malveillante a utilisé son compte pour propager le phishing.

« Le message a été envoyé par quelqu’un de suffisamment proche pour que je ne flaire pas le hack », témoigne Céline*, qui a cliqué sur le lien. Son compte l’a ensuite diffusé à toute sa liste de plus de 300 amis, sans qu’elle intervienne, explique-t-elle. Elle a supprimé les messages un et un et averti ses contacts qu’elle s’était fait pirater. Pour l’instant, Cyberguerre n’a pas pu mettre la main sur un lien actif de cette campagne de piratage. Mais il semble qu’elle renvoie vers une fausse page YouTube, et que le lancement du lecteur de la vidéo soit le déclencheur de l’attaque.

Que faire si vous avez cliqué sur le lien ?

À l’heure actuelle, nous ne connaissons pas exactement les dégâts causés par le phishing. Par précaution, vous pouvez renouveler votre mot de passe, afin d’éjecter l’intrus de votre compte — si intrus il y a. Pour cela, sur la page d’accueil de Facebook (sur ordinateur), cliquez sur la flèche en haut à droite de l’écran. Elle va ouvrir un menu déroulant : cliquez sur « Paramètres ». Ensuite, dans la colonne à gauche de votre écran, allez dans « Sécurité et connexion ». Vous trouverez un bouton « Modifier » sous la section « Changer votre mot de passe ». Vous n’avez plus qu’à le remplacer, en prenant le soin de ne pas définir un mot de passe que vous utilisez déjà sur un autre site.

Si vous avez reçu un lien , vous pouvez nous écrire à francois.manens@humanoid.fr, et nous indiquer dans le corps du message le lien frauduleux, sous la forme lien[.]frauduleux[.]fr, en mettant entre crochets ou parenthèses chaque point. Cette contribution nous permettrait de mieux comprendre le fonctionnement du phishing, les dégâts qu’il pourrait causer, et de mieux vous conseiller sur les mesures à prendre en prévention et en réaction.

Peut-être que cette mésaventure est l’occasion pour vous de prendre 10 minutes pour sécuriser une bonne fois pour toutes votre compte Facebook. Suivez notre guide écrit ou vidéo !

