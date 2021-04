Des numéros de téléphone de 533 millions d'utilisatrices et utilisateurs de Facebook ont été publiés, librement et illégalement, sur le web. Oui, ces données datent d'une fuite de 2019, mais cela ne change rien au problème : les numéros sont reliés à des profils Facebook, ce qui les expose à des utilisations malveillantes.

533 millions de numéros de téléphone, associés à des noms et des profils Facebook : voici ce qui est désormais accessible quasi librement sur le web, depuis le 3 avril 2021. Ces données, qui avaient déjà été dérobées en 2019, ressurgissent ainsi plus d’un an plus tard, et soulèvent de nombreuses questions.

Quelles informations ont fuité ? Faut-il s’en inquiéter ? Est-il possible de vérifier si votre numéro de téléphone fait partie des données de ce leak géant ? Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette fuite.

Le 3 avril 2021, un internaute a mis en ligne, sur un forum spécialisé (relativement peu sécurisé), de nombreux fichiers classés par pays. Il contiennent des informations personnelles de plus de 533 millions d’utilisatrices et utilisateurs de Facebook, le réseau social de Mark Zuckerberg. 106 pays sont concernés.

Ce qui est notable, c’est que la base de données fuitée ne contient que des profils qui sont associés à des numéros de téléphone — il n’y a pas de profil Facebook sans numéro de téléphone dans cette fuite.

Par utilisateur, on peut trouver les informations suivantes (mais pas forcément toutes). Il s’agit forcément de données qui ont été renseignées, à un moment ou un autre, par les utilisateurs :

Le nombre est impressionnant : il y a environ 19,8 millions de comptes liés à des utilisatrices ou utilisateurs dans la base de données qui concerne la France. Cela correspond peu ou prou à un Français sur deux qui utilise Facebook (il y avait 40 millions d’utilisateurs mensuels de Facebook en France, au mois de mars 2021).

D’après les premières observations des experts indépendants, qui découvrent l’ampleur des données fuitées en fonction des pays, la France ne serait pas parmi les pays qui ont le plus gros pourcentage d’utilisateurs touchés. Dans un tableau partagé par un internaute, on peut voir par exemple que 99 % des utilisateurs marocains de Facebook seraient concernés par cette fuite (contre 13 % pour les États-Unis).

Il s’agit de millions de lignes de texte, réparties en plusieurs fichiers — car ceux-ci sont très lourds. Chaque ligne de texte correspond à un numéro de téléphone, qui est lié à un profil Facebook. La plupart des lignes contiennent des infos supplémentaires, comme un patronyme, une ville de naissance ou, beaucoup plus rare, un mail.

Comme l’a confirmé Facebook, ces données proviennent d’une fuite qui a eu lieu en 2019. Depuis, le réseau social assure, par la voix d’un porte-parole cité par Business Insider, que la faille qui a été exploitée pour obtenir ces données a été « patchée » : cela signifie qu’elle a été théoriquement réparée, et que de nouveaux pirates ne peuvent plus essayer de s’en servir pour extraire des informations.

Ce qui a changé, c’est la quasi-gratuité de la base de données.

Jusqu’ici, ces fichiers circulaient sur le « marché noir » en ligne, et il fallait payer pour pouvoir accéder à des informations qu’ils contenaient. Numerama a pu vérifier qu’en juin 2020, un internaute avait publié un message sur le même forum anglophone pour mettre en vente cette même base de données.

Ensuite, en janvier 2021, un hackeur a créé un bot payant sur Telegram, la messagerie chiffrée. Il permettait à n’importe qui de vérifier si son profil Facebook était concerné par la fuite, ou d’entrer un numéro de téléphone pour voir à quel profil Facebook il était relié. Ces requêtes étaient payantes, sous forme de crédits (un crédit coûtait 20 dollars).

Cela a mis la puce à l’oreille d’Alon Gal, CTO d’une entreprise spécialisée en cybersécurité (Hudson Rock), qui voyait ici la preuve que les données allaient commencer à être rendues publiques pour un montant moins élevé qu’auparavant.

Few days ago a user created a Telegram bot allowing users to query the database for a low fee, enabling people to find the phone numbers linked to a very large portion of Facebook accounts.

This obviously has a huge impact on privacy. pic.twitter.com/lM1omndDET

— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) January 14, 2021