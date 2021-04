Dans la nuit du 22 au 23 avril 2021, vous avez peut-être reçu un email étrange qui semble provenir de Twitter. Pas d'inquiétude, ce n'est pas un phishing mais simplement une erreur de manipulation du réseau social.

« J’ai reçu un mail Twitter étrange ce matin. Je suis le seul ? », demande un journaliste de Numerama sur le canal de communication de la rédaction, ce vendredi 23 avril 2021. Il a eu un bon réflexe. Face à une situation inhabituelle, mieux vaut trop se méfier que pas assez. Vous perdrez peut-être quelques minutes de votre temps, mais vous augmenterez drastiquement vos chances d’éviter des situations bien plus graves.

L’email en question demande de « confirmer son compte Twitter », et a été envoyé à l’adresse générique de la rédaction, à laquelle est lié le compte de Numerama et ses plus de 80 000 abonnés. Ce compte a une certaine valeur pour d’éventuels cybercriminels : il est « vérifié », dispose d’une audience conséquente, et relaie des informations « tech ». Par exemple, c’est un terreau parfait pour émettre une arnaque au bitcoin, une méthode triviale, mais qui a fait ses preuves sur Twitter.

C’est le thème de l’email qui aiguise nos soupçons de phishing : le compte Numerama a été confirmé depuis longtemps (et protégé avec la double authentification), nous n’aurions donc aucune raison de le faire à nouveau. Cet email n’a de sens qu’en conclusion de la création d’un compte.

Nous effectuons donc quelques vérifications pour confirmer l’authenticité de l’email, sans trouver plus de détails louches. Il nous suffisait en réalité d’aller sur le compte officiel d’aide aux utilisateurs de Twitter pour trouver la réponse à nos inquiétudes :

Some of you may have recently received an email to “confirm your Twitter account” that you weren’t expecting. These were sent by mistake and we’re sorry it happened.

If you received one of these emails, you don't need to confirm your account and you can disregard the message.

— Twitter Support (@TwitterSupport) April 23, 2021