Vous ne voulez pas perdre vos exploits scénaristiques ? Protégez votre compte TikTok avec la double authentification.

Si vous lisez cet article, vous entrez probablement dans une de ces trois cases :

Vous avez publié des vidéos et vous y tenez. Peut-être que ce sont de simples délires entre amis. Peut-être que vous essayez de produire un contenu cohérent pour mettre en valeur votre passion ou votre travail. Dans tous les cas, vous avez raison de vouloir protéger votre compte.

Vous avez parfaitement entraîné votre « pour toi » , au point que vous faites partie de niches TikTok que vous êtes à peu près sûr de ne jamais retrouver si vous perdiez votre compte. (Saviez-vous qu’il existe un recoin de TikTok fascinant consacré aux toupies Beyblade ?) Protégez donc ce « travail » qui vous a pris des heures de doom scrolling visionnage.

visionnage. Vous lisez Cyberguerre régulièrement (déjà, merci), vous n’avez pas de compte TikTok, mais vous êtes passionné par la double authentification. Pas besoin de vous convaincre de protéger vos comptes, mais peut-être peut-on vous suggérer de créer un compte TiktTok ?

Pourquoi utiliser la double authentification sur votre compte TikTok ?

La double authentification consiste simplement à demander un code supplémentaire lors de la connexion au compte. Ainsi, même si une personne malveillante obtient vos identifiants, elle ne pourra pas se connecter, car elle n’aura pas le code de la double authentification.

Qui pourrait s’en prendre à votre compte TikTok ? Et ben, certains malfrats se servent de comptes piratés pour diffuser des arnaques, le plus souvent liées aux jeux vidéos ou aux cryptomonnaies. Plus le compte aura d’abonnés, plus il sera intéressant. Mais plus généralement, la double authentification vous protègera un peu plus contre toutes les personnes indiscrètes.

Comment activer la double authentification sur TikTok (en images)

En bas à gauche de votre écran, cliquez sur « Moi », puis sur les trois points en haut à droite.

Ensuite, sélectionnez « sécurité » : un menu va s’ouvrir, cliquez sur « vérification en 2 étapes », vous pouvez choisir entre la double authentification par SMS ou par email.

Cliquez sur l’option de votre choix, puis entrez le code à 6 chiffres envoyé par SMS ou par email selon l’option choisie. Et voilà ! La double authentification est activée.

Contrairement à la majorité des services, TikTok ne génère pas de code à utiliser dans le cas où vous ne disposeriez pas de votre moyen de double authentification. Nous vous conseillons donc d’utiliser la double authentification par email, et de protéger cet email par la double authentification.

