Le réseau d'écoles publiques de Baltimore a payé plus de 8,1 millions de dollars suite à l'attaque rançongiciel qu'elle a subie en novembre 2020. C'est une nouvelle preuve qu'ignorer la rançon demandée par les cybercriminels coûte parfois aussi cher, voire plus cher, que de la payer.

Les prix des rançongiciels flambent et, quelles que soient les décisions prises par la victime, elle devra payer. Si les montants toujours plus importants des rançons versées par les victimes fuitent régulièrement, ceux des sommes payées par les victimes qui refusent de négocier avec les rançonneurs restent bien plus flous.

C’est pourquoi l’exemple du réseau des écoles publiques de Baltimore, aux États-Unis, est si intéressant. The Register a repéré que le district a communiqué le 16 juin sur les dépenses engendrées par l’attaque rançongiciel qu’elle a subi fin novembre 2020. À l’époque, toutes les classes se faisaient encore en ligne à cause du covid. Résultat : plus de 115 000 enfants se sont trouvés sans cours pendant une semaine, le temps que le district rétablisse son système en urgence.

Le réseau d’école a, semble-t-il, refusé de payer la rançon. 7 mois plus tard, il évalue le coût de l’après-attaque à plus de 8,1 millions de dollars, d’après un document relayé par la journaliste de Fox News, Amy Simpson.

NEW :

We're learning more about the price tag of ongoing recovery from the ransomware attack on @BaltCoPS in November.

BCPS provided this line-by-line breakdown of costs — now totaling more than $8.1 million dollars.@FOXBaltimore pic.twitter.com/07Lp7D4laQ

— Amy Simpson (@AmySimpsonTV) June 15, 2021