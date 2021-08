Le 3 août, un chercheur de Tenable détaillait la façon dont il avait réussi à exploiter une faille présente sur des millions de routeurs. Même si la vulnérabilité a été corrigée grâce à son travail, depuis plus de 3 mois, des cybercriminels ont pu se servir de sa démonstration pour lancer une vague d'attaques.

Le 5 août, les chercheurs de chez Bad Packets ont observé un comportement inhabituel de la part d’un groupe de cybercriminels dont ils traquent l’activité : il scannait Internet à la recherche de routeurs vulnérables à une faille découverte et réparée en avril. Le lendemain, le Juniper Threat Lab observait le même phénomène. Le dénominateur commun des routeurs ciblés était leur utilisation d’un firmware [un type de logiciel, ndlr] développé par Arcadyan.

As of 2021-08-05T04:09:44Z, DDoS botnet operators are scanning the internet for Buffalo routers vulnerable to CVE-2021-20091 (https://t.co/OyZT3Be2SP).

This vulnerability allows attackers to alter device configuration leading to remote code execution. #threatintel

