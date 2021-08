Au branchement d'une souris Razer, Windows installe automatiquement le logiciel de la marque, Synapse. Un chercheur a réussi à détourner ce processus en apparence inoffensif pour gagner les droits d'administrateur sur l'ordinateur, ce qui lui permettrait d'installer des malwares, entre autres.

Une drôle de démonstration de vulnérabilité a largement été partagée sur Twitter le 21 août, puis testée par le Bleeping Computer. Un chercheur, sous le pseudo « jonhat », expliquait que par le simple branchement d’une souris Razer à un ordinateur, il parvenait à gagner les droits d’administrateur sur le système. Ce genre de droit permet à l’utilisateur de faire n’importe quelle modification sur l’appareil ou autrement dit, d’en prendre le contrôle. Il pourra par exemple installer des malwares, et c’est pourquoi les méthodes d’élévation de privilèges sont parmi les plus recherchées par les cybercriminels.

Need local admin and have physical access ?

– Plug a Razer mouse (or the dongle)

– Windows Update will download and execute RazerInstaller as SYSTEM

– Abuse elevated Explorer to open Powershell with Shift+Right click

Tried contacting @Razer, but no answers. So here's a freebie pic.twitter.com/xDkl87RCmz

— jonhat (@j0nh4t) August 21, 2021