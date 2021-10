Twitch serait victime d'un incident majeur. D'importantes quantités d'informations confidentielles se seraient retrouvées en ligne, mais aussi du code source, des outils internes et des listes indiquant les gains des streameurs et les streameuses.

Fuite de Twitch : de quoi s’agit-il ?

C’est peut-être la pire fuite d’informations dont pourrait être victime Twitch. Selon des éléments publiés sur le web ce mercredi 6 octobre, la plateforme de diffusion en direct serait victime d’un colossal incident, qui aurait abouti à la diffusion de nombreuses informations confidentielles, notamment les gains récoltés par les vidéastes au cours des trois dernières années.

Les données de cette fuite seraient proposées notamment dans un fichier torrent, qui circule entre autres sur 4chan, le célèbre imageboard — une sorte de forum spécialisé où tout le monde est anonyme — à la réputation très sulfureuse. L’archive en question pèse plus de 125 Go et est partagée dans des sections spécifiques de 4chan. En parallèle, des informations ont été copiées sur Pastebin, à savoir les gains des streameurs et streameuses.

Numerama a pu accéder aux documents Pastebin, ainsi qu’à certains fils Twitter et aux discussions sur 4chan, et sommes en train de vérifier la véracité de cet immense leak. Nous avons par ailleurs pris contact avec Twitch pour confirmer la réalité de l’incident et obtenir des précisions, le cas échéant, sur les circonstances de la fuite.

Cette fuite pourrait être suivie par une ou plusieurs autres. En effet, sur l’un des fils publiés sur 4chan, l’intitulé du titre annonce « twitch leaks part one ». Il n’est toutefois pas précisé quand la ou les prochaines divulgations surviendront, ni ce qu’elles contiendront. Twitch, de son côté, n’a pas encore officiellement réagi.

Pourquoi Twitch se prend une telle attaque ?

Les motivations derrière cette opération de grande ampleur qui vient de frapper Twitch sont incertaines, mais la publication sur 4Chan décrit Twitch et sa communauté comme « un cloaque toxique dégoûtant ». Le message ne dit pas en quoi, mais la plateforme est souvent pointée du doigt sur les problèmes de harcèlement sexuel, de sexualisation des vidéastes ou encore de haine.

Récemment, des vidéastes s’étaient rassemblés pour une opération de grève sur Twitch pour demander au service de prendre des mesures beaucoup plus fortes contre les raids hostiles visant des streameurs et des streameuses en raison de leur origine ethnique, de leur orientation sexuelle ou genre. Twitch a dernièrement activé de nouvelles dispositions pour mieux sécuriser les tchats.

Le message publié sur 4chan justifie aussi cette attaque au nom d’une concurrence plus saine dans le secteur du streaming de jeu vidéo, qui est dominé quasi-exclusivement par la filiale d’Amazon, malgré la tentative de YouTube Gaming. En publiant cette fuite, il s’agirait de « favoriser la disruption et la concurrence dans le domaine du streaming vidéo en ligne ». Et pour cela, il a fallu, continue la publication, « éclater complètement » Twitch.

Qu’est ce qui a fuité ?

L’intégralité du code source de Twitch

D’après l’internaute ayant mis en ligne l’archive de 135 et quelques gigas, la fuite d’aujourd’hui concerne surtout les dépôts logiciels de Twitch. Cela comprendrait donc le code source du site, de différentes applications mobiles, les outils de modérations, de développement ainsi que tout l’historique du code. Cela constituerait déjà une base de données considérable puisqu’avoir accès à tous ces outils permet d’y déceler des failles, de comprendre le fonctionnement des algorithmes, des outils de recommandations, etc.

Revenus des streameurs Twitch

Il semblerait que des informations financières aient également fuité. Les revenus (sur 3 ans) de plus de 10 000 streamers Twitch ont été publiés sur le net. Il paraît cela dit peu probable que Twitch héberge ce genre de données sur ses dépôts logiciels. La fuite des données comptables semble plus servir à attirer l’attention sur ce piratage de grande ampleur. L’idée, d’après l’un des pirates à l’origine de la fuite, semble aussi de mettre les streamers dans une position inconfortable.

Mots de passe ?

Les mots de passe et informations personnelles des spectateurs de Twitch ne semblent en revanche pas avoir fuité pour le moment. Cela dit, cette archive de 135 Go est labellisée comme étant la « première partie » de ce leak Twitch. Il est donc possible qu’un second fichier arrive plus tard. Il n’est pas exclu que ce dernier contienne les données de connexion des internautes utilisant Twitch. La plateforme utilise à priori des méthodes de chiffrement pour garder les mots de passe secrets, même en cas d’intrusion. D’autres informations personnelles comme l’adresse mail ou le numéro de téléphone peuvent cependant être visibles.

Vapor

La fuite concernerait aussi des projets en développement. Parmi eux, on trouve des traces du projet Vapor, un concurrent au magasin de jeux Steam que serait en train de développer Amazon.

Codes d’accès AWS

Enfin, pour ne rien arranger, certains codes d’accès à la plateforme AWS (qui héberge Twitch) semblent aussi disponibles dans l’archive. Une très mauvaise nouvelle pour Twitch et Amazon puisque l’accès aux serveurs de mise en production ouvre énormément de portes pour récupérer encore plus de données.

Qui est concerné ?

En l’état actuel des choses, ce sont surtout les vidéastes qui gagnent leur vie sur Twitch qui seraient en difficulté. En effet, leurs gains supposés apparaissent dans la fuite et sont d’ores et déjà mis en forme dans des tableaux pour faciliter la recherche. A priori, les montants en jeu sont les sommes gagnées entre août 2019 et octobre 2021. Certains tableaux classent même les vidéastes en fonction de l’argent perçu.

On trouve naturellement beaucoup de vidéastes d’outre-Atlantique dans ces colonnes, à l’image de Pokimane, Asmongold et HasanAbi, pour n’en citer que trois. Mais on trouve aussi des pointures francophones : Zerator, kamet0, mistermv, Sardoche, Squeezie, Zoltan, Domingo, Ponce, Tonton, Lapi, etc. Pour le dire autrement, c’est tout le Twitch-game qui est mentionné dans ces documents.

En tout, un document Pastebin liste pas moins de 10 000 noms de vidéastes. Un autre, qui circule également, renseigne par exemple les gains supposément obtenus en septembre 2021. Il est à noter que les montants en jeu sont uniquement ceux provenant directement de Twitch. Ils n’incluent pas les sommes pouvant être perçues à côté, comme les dons, le sponsoring, la vente de produits dérivés et ainsi de suite…

Concernant le public, il n’est pas avéré que des informations personnelles ont été sorties. Du moins, la première archive qui tourne ne paraît pas en contenir. Il n’y a pas non plus, manifestement, de fichiers qui renseigneraient sur des combinaisons d’identifiants et de mots de passe permettant d’accéder aux comptes individuels. Mais il pourrait être avisé de changer de mot de passe et d’activer l’authentification forte.

Article en cours de développement.

