Google indique qu'un groupe de hackers recrutés sur un forum russophone cible depuis deux ans les YouTubeurs. Leur objectif ? S'emparer de chaînes afin d'y diffuser des arnaques au bitcoin et autres cryptomonnaies.

Les chaînes YouTube intéressent beaucoup certains hackers. C’est ce que révèle le Groupe d’Analyse des Menaces de Google (TAG), dans un billet publié sur son blog le 20 octobre. L’entité qui s’emploie à surveiller les campagnes de désinformation, de hacking ainsi que les tentatives d’escroqueries indique que les YouTubeurs sont ciblés depuis deux ans par un groupe de hackers recrutés sur un forum russophone.

Lorsque ces hackers parviennent à s’emparer d’une chaîne, précise le Groupe d’Analyse des Menaces de Google, « soit ils revendent leur accès au plus offrant, soit ils l’utilisent pour diffuser des scams dans le domaine des cryptomonnaies. » Un problème que les sociétés du secteur crypto commencent en effet à connaître. Fin 2020 sur Twitter, la plateforme d’échange de cryptomonnaies Gemini alertait ainsi sur le fait que deux chaînes YouTube avaient été « détournées par un hacker et déguisées de manière à ressembler à de fausses chaînes YouTube Gemini », avec le nom de la société et son logo.

1/3 📢 Two Youtube accounts were taken over by a hacker that converted YouTube accounts to look like fake Gemini accounts, using our brand name and our logo. These scam accounts are not our company. We have reported these accounts to YouTube. Gemini’s official channels are below : pic.twitter.com/E6miImuW6q

— Gemini (@Gemini) December 7, 2020