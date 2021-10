Des enquêteurs allemands révèlent avoir identifié ce qu’ils pensent être un pirate important du groupe REvil, spécialisé dans les attaques rançongiciel. Le suspect vit toujours en Russie et affiche son train de vie luxueux sur les réseaux sociaux.

L’affaire se corse pour les pirates de REvil. Selon des informations révélées ce 28 octobre 2021 par les médias allemands Die Zeit et BR24, des enquêteurs outre-Rhin ont réussi à identifier l’un des principaux membres de ce groupe de pirates spécialisé dans les attaques massives par rançongiciel. Ces attaques informatiques visent particuliers et entreprises en rendant leurs données inaccessibles, tout en menaçant parfois de les rendre publiques si un paiement n’est pas effectué. Un type de cyberattaque qui s’est démultiplié ces dernières années.

Aussi connu sous le nom de Sodinokibi, le gang derrière REvil était, jusqu’il y a peu, l’un des géants du rançongiciel. Les autorités américaines les poursuivaient depuis juillet 2021 et une série de gros coups comme le hack historique de Kaseya, qui avait touché plus d’un million de systèmes informatiques.

Le groupe REvil avait déjà subi un revers de taille ce mois-ci quand il a été rayé de la carte par une opération des forces de l’ordre. Le FBI avait vérolé les serveurs du groupe cybercriminel, ce qui leur a permis d’effacer les sauvegardes des pirates. Une opération qui a rendu, au moins temporairement, le groupe inopérant. 0_neday, un des leaders de l’organisation criminelle signait le 17 octobre son dernier message : « bonne chance tout le monde, je m’en vais ».

L’identification d’un cybercriminel de premier plan par la justice est un fait rare. D’après les informations révélées par les publications allemandes, le suspect vit en Russie. Et le millionnaire n’hésite pas à vanter son train de vie sur ses réseaux sociaux. Ses vacances sur un yacht en Méditerranée, son séjour dans un hôtel 5 étoiles à Dubaï ou encore sa montre de luxe à plusieurs dizaines de milliers d’euros, estampillé du QR code de son portefeuille de crypto-monnaies.

Un étalement de richesse qui n’est pas étranger au milieu des pirates d’Europe de l’Est, qui bénéficient d’une certaine impunité en Russie. En 2019, l’agence nationale anglaise de lutte contre le crime organisée avait déjà montré publiquement l’opulence des membres du groupe cybercriminel Evil Corp, qui n’hésitent pas à s’afficher dans des voitures de luxe driftant dans le centre de Moscou ou des mariages à plusieurs centaines de milliers d’euros.

Members of Evil Corp are living a lavish lifestyle, funded by the life savings of their victims.

If Maksim Yakubets, who used the online identity of ‘Aqua’, ever leaves the safety of Russia he will be arrested and extradited to the US. pic.twitter.com/BdoaxZrFBK

— National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) December 5, 2019