La messagerie chiffrée s'est vantée de ne pas posséder les informations demandées par les autorités des États-Unis. Mais l'application n'est pas parfaite pour autant.

« Signal ne sait toujours rien sur vous, mais le gouvernement continue inexplicablement de demander », s’insurge la messagerie chiffrée dans deux billets publiés sur son site les 27 et 28 octobre 2021. Ces communiqués révèlent deux requêtes des autorités californiennes visant l’entreprise : un mandat de perquisition qui exige un ensemble d’informations sur un utilisateur dans une affaire d’homicide, et une citation à comparaître au tribunal. Ce qui porte à quatre le nombre de demandes des autorités américaines à l’entreprise depuis 2016.

In another reminder that Signal doesn't know anything about you, our transparency page has been updated with two additional government requests and our responses :https://t.co/sO0roE4cSuhttps://t.co/LYd65YO9dW pic.twitter.com/PHBSEo4yyX

— Signal (@signalapp) October 29, 2021