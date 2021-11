L'entreprise américaine spécialisée dans le trading grand public annonce avoir subi un incident de sécurité concernant ses données. 7 millions de clients seraient concernés, mais Robinhood tempère la gravité de la fuite.

« Tard dans la soirée du 3 novembre, nous avons subi un incident de sécurité concernant nos données », révèle dans un communiqué, la société Robinhood, qui a créé l’application de trading grand public éponyme. Les données personnelles de 7 millions d’utilisateurs ont fuité d’après l’entreprise. Ce service de boursicotage (qui n’est toujours pas disponible en France) s’était fait connaitre au moment de l’explosion de l’action Gamestop et du bras de fer entre Reddit et Wall Street.

We recently experienced a data security incident in which an unauthorized third party obtained access to a limited amount of personal information for a portion of our customers. Based on our investigation, the attack has been contained. More here : https://t.co/kVZmJ0xX23

— Robinhood Comms (@RobinhoodComms) November 8, 2021