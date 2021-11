Des dizaines de milliers de mails estampillés FBI ont été envoyés à cause d'une faille de l'agence fédérale étasunienne. Ils évoquaient une cyberattaque imaginaire, mais étaient heureusement inoffensifs.

C’est le genre de mail du FBI qu’on préfèrerait ne jamais recevoir : « Urgent : attaquant dans les systèmes ». Heureusement, ces dizaines de milliers de messages envoyés le 13 novembre 2021 sont de faux avertissement comme l’explique Spamhaus, une ONG spécialisée dans la surveillance des cyberattaques, dont les campagnes de phishing. Mais l’adresse est bien réelle : les mails sont envoyés depuis un serveur du FBI.

We have been made aware of "scary" emails sent in the last few hours that purport to come from the FBI/DHS. While the emails are indeed being sent from infrastructure that is owned by the FBI/DHS (the LEEP portal), our research shows that these emails *are* fake.

— Spamhaus (@spamhaus) November 13, 2021