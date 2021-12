La liste des plateformes du monde des cryptomonnaies attaquées continue de s'allonger. À la suite d'un incident majeur, BitMart aurait perdu entre 150 et 200 millions de dollars. L'incident se classe à la deuxième place des plus gros casses de cette année 2021.

Les plateformes de cryptomonnaies continuent d’être détroussées les unes après les autres. Seulement quelques jours après le vol 120 millions de dollars à BadgerDAO, une nouvelle attaque contre la plateforme d’échange de crypto BitMart a fait disparaitre l’équivalent de 150 millions de dollars en Ethereum et en BSC de la plateforme, d’après les déclarations de son dirigeant le 5 décembre 2021. C’est le deuxième plus gros casse de l’année contre une plateforme de crypto.

1/3 We have identified a large-scale security breach related to one of our ETH hot wallets and one of our BSC hot wallets. At this moment we are still concluding the possible methods used. The hackers were able to withdraw assets of the value of approximately USD 150 millions. — Sheldon Xia (@sheldonbitmart) December 5, 2021

Dans son communiqué, l’entreprise pointe une « faille de grande ampleur » et indique être en train d’auditer ses systèmes. Les pirates auraient réussi à avoir accès aux clés privées des portefeuilles concernés, ce qui leur aurait permis de les vider. L’entreprise indique toutefois que seul un « faible pourcentage » de ses fonds sont touchés.

Les transactions suspendues, jusqu’à 200 millions de dollars perdus

BitMart a suspendu toutes les transactions de sa plateforme jusqu’au 7 décembre 2021, mais a toutefois annoncé qu’elle compenserait toutes les pertes de ce vol. Autrement dit, que ses utilisateurs touchés ne perdront pas d’argent dans cette histoire. Mais la société de sécurité informatique spécialisée dans la blockhain PeckShield estime que la note sera plus élevée et recense environs 200 millions de pertes.

Total estimated loss : ~200M (~100M on @ethereum and ~96M on @BinanceChain ). (Previously we only counted the loss on @ethereum). And here is the list of affected assets/amounts on @BinanceChain pic.twitter.com/cXXApDFtd7 — PeckShield Inc. (@peckshield) December 5, 2021

Les attaques contre les entreprises de crypto se multiplient

Les attaques contre les plateformes du monde des cryptomonnaies s’accumulent depuis le début de l’année, avec des butins astronomiques pour les pirates. D’après le recensement fait par le journaliste Catalin Cimpanu, on compte 4 attaques qui dépassent les 100 millions de dollars volés, et 13 autres qui vont au delà de 10 millions de dollars.

The BitMart hack was also the 3rd hack of last week after Badger and MonoX were also hacked, for $120m and $31m respectively.https://t.co/rkquMxDtf3 pic.twitter.com/HFosftZnqH — Catalin Cimpanu (@campuscodi) December 6, 2021

L’explosion de la valorisation des cryptomonnaies ces dernières années et l’arrivée d’une multitude d’acteurs spécialisés dans ce marché, dont les propositions vont de la gestion de portefeuilles aux services financiers, a également attiré l’attention et la convoitise d’acteurs malveillants. Un autre avantage pour ces cybercriminels est la décentralisation totale de ces cryptomonnaies, qui empêche des acteurs étatiques de les confisquer après ce genre de méfaits. À titre de comparaison, il n’est pas possible de voler un avoir financier traditionnel, car ce dernier pourrait être gelé ou confisqué.

Crédit photo de la une : Louise Audry pour Numerama À propos de CyberGhost CyberGhost, annonceur exclusif de Cyberguerre, est un fournisseur de VPN premium aux tarifs accessibles. Il dispose de milliers de serveurs sécurisés répartis à travers le monde, permettant de délocaliser son adresse IP et de contourner les géoblocages. CyberGhost ne conserve aucune trace de l'activité des utilisateurs. Son application VPN est disponible sur tous les systèmes d’exploitation et appareils connectés et se révèle la plus facile d'accès du marché. En savoir plus sur la solution VPN de CyberGhost