Un site australien propose à ses visiteurs de faire des dons pour soutenir la lutte contre les incendies qui ravagent l'Australie. Problème : il est infecté par un script destiné a voler les données bancaires des donateurs.

Pas de chance pour ces internautes : en donnant pour la lutte contre les incendies qui ravagent l’Australie, ils se sont fait voler leurs données bancaires. L’unité de recherche de Malwarebytes a repéré qu’un script affectait un site australien de collectes de don.

#Magecart skimmer stealing from folks donating to Australia's bushfire effort.

Skimmer is 'ATMZOW', exfiltration domain vamberlo[.]com was already known. pic.twitter.com/1qwPqSPEQm

— MB Threat Intel (@MBThreatIntel) January 10, 2020