Les études de fin d'année montrent que les mots de passe les plus faibles sont également les plus communs.

En 2015, sur le Hollywood boulevard, les caméras de la chaîne ABC immortalisaient un radio-trottoir durant lequel des passants donnaient leur mot de passe utilisé sur Internet. « C’est le nom de mon chat avec l’année de mon diplôme » explique cette jeune fille avant de finalement donner ces deux informations à la télévision nationale. Aujourd’hui, la scène prête à rire, mais la situation change très peu : comme le note SplashData, cette année encore les mots de passe les plus communs sont encore très utilisés en ligne.

123456

Les fameux mots de passe password ou 123456 sont toujours les deux mots de passe les plus utilisés selon les données de la firme. Ces données proviennent des informations volées au cours de l’année par la suite vendues ou diffusées sur Internet. La menace est donc réelle lorsqu’un de vos comptes, qu’importe le service, utilise un mot de passe aussi faible.

La sensibilisation sur cette question obtient peu de succès dans les médias généralistes et ne parvient pas à faire profondément changer les habitudes. Nous ne pouvons donc que recommander à chacun d’appliquer des règles simples : un mot de passe par compte — ainsi, le piratage d’un compte n’expose pas l’ensemble de vos données — ; un mot de passe comprenant majuscule, lettre et chiffre ; et d’une longueur suffisante.

Les internautes ne sont par ailleurs pas les seuls à être invités à changer : toujours plus de services devraient exiger de leurs utilisateurs des mots de passe complexe. Enfin, l’utilisation d’un gestionnaire de mot de passe ne doit plus effrayer : il s’agit de la solution la plus simple pour conserver une multitude de mots de passe en sécurité et en sérénité.

Enfin, voici la liste des mots de passe les plus fréquemment utilisés en 2018. Si l’un de ceux que vous utilisez est dans cette liste, vous savez ce qu’il vous reste à faire.

123456 password 123456789 12345678 12345 11111 1234567 sunshine qwerty iloveyou princess admin welcome 666666 abc123 football 123123 monkey 654321 !@#$ %^&* charlie aa123456 donald password1 qwerty123

