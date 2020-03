Des utilisateurs affirment que leur inscription à Houseparty a entraîné le piratage de leurs comptes Spotify, Instagram ou PayPal. L'entreprise a nié cette rumeur, puis elle a contre-attaqué : elle offre une prime de un millions de dollars à qui prouvera qu'elle est victime d'une campagne de dénigrement commercial.

L’application Houseparty cartonne en ces temps de confinement, mais elle doit faire face à une mise en cause de la qualité de sa protection des données. Pour lutter contre les rumeurs, les dirigeants offrent une prime exceptionnelle de un million de dollars à qui prouvera que l’entreprise est la cible d’une campagne de dénigrement.

Houseparty est un service de visioconférence destiné à des groupes d’amis ou des groupes familiaux. Les membres d’une maison virtuelle peuvent jouer ensemble à des jeux comme Trivia ou Pictionnary. Lancée en 2016, l’application a été rachetée trois ans plus tard par Epic Games, le géant du jeu vidéo également propriétaire de Fortnite.

Sur les réseaux sociaux, des internautes prétendent que des hackers profitent d’une vulnérabilité de Houseparty pour hacker leurs comptes Netflix, Instagram ou encore Spotify ainsi que leurs comptes PayPal et leurs comptes bancaires.

Ces messages partagés par des milliers d’individus sont accompagnés d’appels à désinstaller l’application. Les tabloïds britanniques The Sun, Mirror Online, et The Express ont relayé les accusations en citant exclusivement les messages publiés sur les réseaux sociaux.

Le mouvement de panique a pris une ampleur suffisante pour que Houseparty s’exprime publiquement sur Twitter. « Tous les comptes Houseparty sont sans danger — le service est sécurisé, n’a jamais été compromis et ne collecte pas les mots de passe d’autres sites », affirmait l’entreprise dans un message posté le 30 mars en soirée.

Mais cela n’a pas suffi à faire désenfler la rumeur. Dix heures plus tard, l’application a donc publié une prise de position plus radicale. « Nous enquêtons sur une piste selon laquelle les récentes rumeurs de hacking feraient partie d’une campagne de dénigrement commercial, payée par un tiers afin de causer dommage à Houseparty. Nous offrons une prime de 1 000 000 de dollars au premier individu qui présentera les preuves d’une telle campagne à bounty@houseparty.com. »

