Depuis hier, les communautés des deux jeux vidéo de Valve ont été alertées d'une fuite du code source de Counter Strike : Global Offensive et de Team Fortress 2. Il existe un véritable risque de piratage, mais il n'y a pour l'instant pas de cas rendus publics et plusieurs indicateurs suggèrent qu'il pourrait ne pas y en avoir. Reste que le principe de précaution peut être appliqué, le temps que Valve reprenne la main sur la situation.

Le 22 avril 2020, le compte @SteamDB a publié sur Twitter une capture d’un dossier contenant les codes sources de Counter Strike : Global Offensive et Team Fortress 2. Ils avaient auparavant été publiés sur le forum 4chan, avant d’être diffusés par différents forums et réseaux sociaux.

Immédiatement, les communautés des deux jeux vidéo se sont inquiétées des risques de piratage. Mais Valve a rapidement réagi et dit à ses joueurs de ne pas s’inquiéter. Sur le compte officiel de CS:GO, l’entreprise écrit : « Nous avons examiné en détail le code fuité et nous pensons qu’il s’agit d’une republication d’un code limité de CS:GO communiqué à nos partenaires à la fin 2017, qui avait déjà fuité une première fois en 2018. À partir de cet examen, nous n’avons pas trouvé de raisons à ce que les joueurs soient inquiétés ou évitent les versions actuelles du jeu. »

We have reviewed the leaked code and believe it to be a reposting of a limited CS:GO engine code depot released to partners in late 2017, and originally leaked in 2018. From this review, we have not found any reason for players to be alarmed or avoid the current builds.

— CS:GO (@CSGO) April 22, 2020