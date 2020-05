HaveIBeenPwned a récupéré une base qui comporte des données liées à 23 millions d'adresses emails. Mais malgré le volume d'information, l'administrateur de ce site de référence n'arrive pas à remonter à l'origine de la fuite.

Plus de 100 millions de lignes de données, qui contiennent près de 23 millions d’adresses email. En février, HaveIBeenPwned, le site de référence des fuites de données, a récupéré un immense jeu de données, confié par un autre site, spécialisé dans la recherche de fuite.

Troy Hunt, l’unique et célèbre administrateur de HaveIBeenPwned, a alors commencé à analyser la base de données pour déterminer son origine. Mais après trois mois de recherche, l’expert a jeté l’éponge. « Franchement, je n’ai absolument aucune idée d’où vient la fuite, et c’est pareil pour toutes les personnes avec qui j’ai travaillé sur cette base », concède-t-il dans un billet de blog. Ne sachant à qui l’attribuer, il a nommé la base « db8151dd », du nom d’un identifiant présent sur plusieurs entrées de la base.

Les 22 802 117 emails de la base ont donc été ajoutés à HaveIBeenPwned, qui connaissait déjà 65 % d’entre elles, ce qui signifie que ces emails étaient déjà divulgués dans d’autres fuites. Si vous entrez votre adresse email sur le site, vous pourrez savoir si elle fait partie de « db8151dd » ou d’une des centaines de fuites recensées par le site. Spoiler : il y a de grandes chances que votre adresse se trouve parmi les plus de 9 milliards d’emails listés…

New breach : An unattributable CRM referred to as "db8151dd" was left publicly exposed earlier this year. 23M unique email addresses were exposed alongside extensive personal information and interactions. 65 % were already in @haveibeenpwned. Read more : https://t.co/Po4WvAsK8M

— Have I Been Pwned (@haveibeenpwned) May 15, 2020