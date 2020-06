Après Lady Gaga, Donald Trump et Madonna, c'est au tour de trois nouvelles stars de voir tous leurs documents légaux vendus aux enchères par les cybercriminels de Sodinokibi.

En mai 2020, les opérateurs du rançongiciel Sodinokibi (aussi appelé REvil) sont parvenus à mettre la main sur l’intégralité des dossiers confidentiels du cabinet d’avocat des stars, Grubman Shire Meiselas & Sacks (GSM Law).

Comme preuve de leur butin, ils ont commencé par divulguer une partie de leurs informations sur Lady Gaga. Ils ont d’abord réclamé une rançon de 21 millions de dollars, rapidement doublée à 42 millions de dollars, en échange des données.

Tant que le cabinet d’avocat ne s’exécute pas, les rançonneurs ont décidé de mettre aux enchères les fichiers des stars clientes du cabinet, célébrité par célébrité. Ils ont commencé avec Donald Trump, puis ont enchainé avec Madonna.

La prochaine enchère vaut son pesant d’or. Le 1er juin, Sodinokibi mettra en vente les documents légaux de la rappeuse Nicki Minaj, la chanteuse Mariah Carey et le basketteur Lebron James. Ça se passe sur le blog des cybercriminels caché par Tor, et il faudra réunir plus de 600 000 dollars pour participer aux enchères sur l’une de ces piles de fichiers.

Chacune de ces célébrités dispose d’une fortune en centaines de millions de dollars, et les faire chanter pourrait s’avérer lucratif. Les dossiers pourraient contenir toutes sortes de données personnelles, et notamment leurs adresses et numéros de téléphone .Chaque dossier est vendu à une seule personne (des criminels, des médias ou encore la star elle-même), peu importe l’usage qu’elle compte en faire. De leur côté, les cybercriminels promettent qu’ils supprimeront leur copie des données, si tant est qu’une parole de cybercriminel à de la valeur.

Reste que plusieurs experts doutent de la véritable valeur des données, malgré la possibilité qu’elles soient confidentielles.

The REvil ransomware gang has announced future auctions of celebrity legal documents stolen from an NYC legal firm earlier this spring

Pretty steep prices just for some boring business contracts, if you ask me pic.twitter.com/zbVaEkrURS

— Catalin Cimpanu (@campuscodi) June 24, 2020