Mozilla a annoncé le licenciement de 25 % des effectifs et le développement de nouveaux produits.

« Internet pour les personnes, et non pour le profit. » Le slogan de Mozilla, l’éditeur du navigateur Firefox, va devoir cohabiter avec une autre réalité : le besoin urgent de l’entreprise de dégager plus de revenus.

Le 11 août, Mozilla Corporations a annoncé un plan de licenciement de 250 personnes dans un billet de blog signé par sa CEO, Mitchell Baker. La dirigeante blâme le Covid-19 pour justifier la coupure d’environ 25 % des effectifs de l’entreprise. Mais même avant la pandémie, le groupe était sur la pente descendante et avait dû licencier 70 employés en janvier.

Pour se sortir du cercle vicieux, Baker veut insister sur le « nouveau focus sur les produits » de l’entreprise. Dernier en date : Mozilla VPN, dont le lancement effectué en juillet 2020 est pour l’instant limité à quelques pays. À 4,99 dollars par mois, le VPN va tenter de se faire une place sur un marché très concurrentiel, qui compte déjà une petite dizaine d’acteurs. Mozilla espère s’imposer grâce à sa marque. « Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter. Un nom dans lequel vous pouvez avoir confiance », promeut-il.

Parmi les 250 personnes licenciées se trouvent majoritairement des développeurs qui travaillaient sur le projet Servo (un moteur de recherche expérimentale) et l’équipe de réponse aux incidents de sécurité de l’entreprise. Mozilla n’a donc plus les compétences en interne pour gérer et anticiper d’éventuelles cyberattaques. En revanche, ZDNet précise que l’équipe de sécurité chargée de réparer les bugs sur les produits Mozilla est encore en poste.

Mozilla trop dépendant de Google

Aujourd’hui, la quasi-totalité des revenus de Mozilla provient de contrat avec des moteurs de recherche comme Baidu en Chine, Yandex en Russie, et surtout Google. Ces partenariats permettent aux moteurs de recherche d’être sélectionnés par défaut sur le navigateur web Mozilla Firefox.

Ce modèle économique présente un énorme problème : il est trop dépendant d’une poignée de clients. Mozilla est aujourd’hui pendu à la décision de Google de renouveler ou non son contrat, qui expire à la fin de l’année. D’après ZDNet, il représente à lui seul environ 90 % des revenus de Mozilla.

Si l’entreprise californienne décide de ne pas renouveler le contrat, elle porterait donc un coup critique à Mozilla. Pour rappel, Google développe Chrome, un navigateur concurrent de Firefox, qui dispose de nombreuses synergies avec les services du groupe.

C’est pourquoi Mitchell Baker met les bouchées doubles sur le développement de produits intégrés à Firefox : en plus de son VPN, Mozilla a lancé le service de discussion en réalité virtuelle Hubs, et racheté l’app de curation Pocket. Elle prévoit aussi de lancer d’autres services relatifs à la sécurité et à la vie privée, pour tirer profit de son image de marque. Elle a pour cela recruté des équipes dédiées au design et à l’expérience utilisateur. Ce virage arrive-t-il trop tard ?

