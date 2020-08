Un compte Facebook mal configuré est une mine à informations qui peut atterrir entre de mauvaises mains. Cyberguerre vous propose un tutoriel rapide pour que vous contrôliez au mieux les informations de votre compte.

Avez-vous déjà pris le temps de régler les paramètres de votre compte Facebook ? Mal configuré, un compte Facebook peut afficher aux yeux de tous et toutes de nombreuses informations personnelles sur vous. Il est donc préférable que vous sachiez à quels points vos informations sont exposées.

Cyberguerre vous propose, avec de nombreuses captures d’écran de la nouvelle interface de Facebook, de faire un tour rapide de votre compte, pour s’assurer qu’il soit correctement sécurisé.

Pourquoi sécuriser mon compte Facebook ?

Facebook est une gigantesque mine d’informations. Il héberge un nombre plus ou moins grand de vos données personnelles, permet d’obtenir des précisions sur vos déplacements, sur vos relations ou encore sur vos loisirs. Si vous le configurez mal, vous donnez accès à une plus ou moins grande partie de votre vie, selon votre usage du réseau social.

Des malfaiteurs peuvent se servir de ces informations pour vous envoyer des emails de phishings personnalisés, qui auront des chances accrues de vous faire tomber dans leur piège. Ou alors, ils pourraient simplement s’en servir pour faire du doxing, une pratique qui consiste à exposer des informations personnelles en ligne dans le but de nuire à quelqu’un.

Plus généralement, toutes sortes de personnes sont susceptibles de chercher votre nom sur Facebook : par exemple, une entreprise chez qui vous avez déposé une candidature, ou les autorités d’un pays pour lequel vous avez effectué une demande de Visa

Contrôler ce qui s’affiche sur mon journal

Pour commencer, faites un diagnostic de l’état de votre compte. Cliquez sur l’option « voir en tant que ». Elle est accessible directement sur votre page de profil, et est représentée par un symbole d’œil.

Cette fonctionnalité reflète ce que n’importe quelle personne qui n’est pas ami Facebook avec vous voit de votre compte. Photos, messages ou vidéos qui s’affichent sur votre journal avec ce mode sont publics.

Pour les rendre moins visibles, vous pouvez soit vous en occuper au cas par cas, en cliquant sur chaque publication. Deux options s’offrent alors à vous : vous pouvez supprimer la publication, ou alors vous pouvez restreindre le nombre de personnes qui pourront la voir en cliquant sur « modifier l’audience ». Pour accéder à ces options, cliquez sur les points de suspension en haut à droite de la publication.

Vous pouvez effectuer les mêmes modifications sur vos informations personnelles en cliquant sur « à propos » depuis votre page de profil.

Si vous préférez restreindre l’accès de toutes vos publications d’un coup plutôt qu’au cas par cas, c’est également possible. Cliquez sur la flèche tout en haut à droite de votre écran. Puis cliquez sur « Paramètres et confidentialité ».

Ensuite, cliquez à nouveau sur « Paramètres », puis allez dans la sous-section « Confidentialité ». Vous n’avez plus qu’à cliquer sur « Limiter l’audience des anciennes publications » pour que seuls vos amis Facebook puissent les voir.

Une fois ces étapes validées, vous contrôlez un peu plus les informations de votre journal et de votre profil. À noter : vous ne pourrez pas cacher votre photo de profil, votre photo de couverture et les commentaires de votre photo de couverture. N’hésitez pas à supprimer certains messages si vous les trouvez embarrassants.

Petit bonus : vous pouvez également contrôler ce que vos amis peuvent afficher sur votre journal. Pour cela, allez dans « Journal et identification ». Vous avez plusieurs outils pour décider qui peut vous identifier dans des photos ou publier sur votre journal. Mais l’outil le plus intéressant se trouve dans la sous-section « Validation » : c’est « Examiner les publications dans lesquelles vous êtes identifié(e) avant qu’elles n’apparaissent sur votre journal ». Cet outil vous permettra de contrôler manuellement les photos sur lesquelles vous serez identifiés, par exemple.

Contrôler la visibilité de votre compte

Facebook propose également de limiter les moyens de trouver votre compte. Pour cela, allez à nouveau dans : « Paramètres », « Confidentialité », puis dans la section « Comment les autres peuvent vous trouver et vous contacter ». Vous pouvez empêcher qu’on voie qui sont vos amis, et empêcher qu’on vous retrouve avec le numéro de téléphone ou l’adresse email liés à votre compte, ou en tapant votre nom sur un moteur de recherche (Google, Bing, Ecosia…). Nous vous conseillons de restreindre toutes ces options au maximum. Pour se faire, sélectionnez « Moi uniquement » après avoir cliqué sur « Modifier », et répétez pour chaque option.

Renforcer la sécurité de mon compte

Facebook met à disposition une petite sécurité supplémentaire pour votre compte : l’authentification à deux facteurs, ou 2FA. Concrètement, il vous faudra un code supplémentaire, envoyé sur votre smartphone par SMS ou généré par une app, afin de vous connecter à votre compte. Grâce à cette protection, si une personne malveillante est parvenue à voler vos identifiants (adresse email et mot de passe), elle ne pourra tout de même pas se connecter à votre compte, car vous seul aurez le code supplémentaire.

Pour l’activer allez dans « Paramètres » puis « Sécurité et connexion ». Allez sur « Utiliser l’authentification à deux facteurs », puis suivez les consignes. Bravo, votre compte est (un peu) mieux protégé !

Ensuite, vous pouvez profiter d’être dans l’onglet « Sécurité et connexion » pour mettre en place des alertes au cas où un inconnu essaierait de se connecter à votre compte. Allez dans « Renforcement de la sécurité » puis « Recevoir des alertes en cas de connexions non reconnues ».

Et voilà ! Votre compte est un peu mieux sécurisé. D’autres réglages plus avancés sont disponibles sur Facebook, mais ceux que nous avons parcourus sont suffisants pour un début. Si vous vous inquiétez beaucoup pour vos données malgré ces réglages, la meilleure option est de supprimer votre compte Facebook.

À propos d'ExpressVPN ExpressVPN, annonceur exclusif de Cyberguerre, est un fournisseur de VPN premium. Il dispose de milliers de serveurs sécurisés répartis à travers le monde, permettant de délocaliser son adresse IP et de contourner les géoblocages. ExpressVPN ne conserve aucune trace de l'activité des utilisateurs. Son application de VPN, disponible sur ordinateur, mobile et routeur, est l'une des plus avancées du marché. Plus d’informations sur la solution VPN d'ExpressVPN