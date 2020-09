Nathan Wyatt jouait un rôle clé dans le gang The Dark Overlord : il contactait les victimes pour leur faire des demandes de rançon. Le cybercriminel a plaidé coupable auprès de la justice américaine. Il passera 5 ans en prison et devra restituer plus d'1,4 million de dollars aux entreprises victimes.

La sentence est tombée ce 21 septembre : Nathan Wyatt devra purger 5 ans de prison et restituer plus de 1,4 million de dollars à ses victimes. Ce Britannique de 39 ans a plaidé coupable auprès de la justice américaine pour son rôle dans une série de cyberattaques lancées par le groupe de cybercriminels « The Dark Overlord » en 2016, contre plusieurs entreprises du district de Saint-Louis. Wyatt avait été arrêté en 2017 au Royaume-Uni, avant d’être extradé aux États-Unis en décembre 2019 pour son jugement.

Qu’il s’en prenne à des entreprises de la santé, de la finance ou au studio de Orange is the New Black, ce gang de hackers adopte toujours le même mode opératoire. Il dérobe des données sensibles à ses victimes, puis les fait chanter en menaçant de les divulguer ou de les vendre. Cette méthode repose donc en grande partie sur les qualités de négociateur des hackers, entre menaces et concessions, pour obtenir le paiement d’une rançon.

Le membre le plus exposé du gang arrêté

Justement, Nathan Wyatt a confirmé à la justice américaine qu’il était chargé de la mise en place de la communication avec les victimes, du premier contact jusqu’au paiement de la rançon. C’est lui qui envoyait les messages de menaces depuis des numéros de téléphone et des adresses mail.

Cette position en bout de chaîne a d’ailleurs mené à son arrestation : le FBI a identifié des numéros de téléphone déposés à son nom, qui étaient utilisés pour faire chanter les victimes… Le ressortissant britannique était aussi sous le radar des autorités de son pays pour le piratage, en 2016, du compte iCloud de Pippa Middleton, la sœur de la duchesse de Cambridge.

De leur côté les autorités américaines érigent ce cas en exemple. Sur un ton menaçant, l’agent spécial du FBI Richard Quinn déclare dans le communiqué officiel : « Les cyber hackers croient à tort qu’ils peuvent se cacher derrière un clavier. Le FBI vient de démontrer à nouveau qu’il imposerait aux cybercriminels les conséquences de leurs actes, peu importe où ils se trouvent. » Un coup de poing sur la table symbolique du virage agressif de la justice américaine à l’égard des cybercriminels étrangers.

Crédit photo de la une : Pxhere À propos d'ExpressVPN ExpressVPN, annonceur exclusif de Cyberguerre, est un fournisseur de VPN premium. Il dispose de milliers de serveurs sécurisés répartis à travers le monde, permettant de délocaliser son adresse IP et de contourner les géoblocages. ExpressVPN ne conserve aucune trace de l'activité des utilisateurs. Son application de VPN, disponible sur ordinateur, mobile et routeur, est l'une des plus avancées du marché. Plus d’informations sur la solution VPN d'ExpressVPN