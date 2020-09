Rinki Sethi, figure respectée du secteur, vient d'être nommée RSSI de Twitter. Elle aura pour objectif de rassurer après l'incident de cet été, alors que l'élection présidentielle américaine arrive à grands pas.

Laissé vacant pendant 10 mois, le poste de responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI, ou CISO en anglais) de Twitter est enfin occupé, depuis le 28 septembre. Le réseau social a embauché Rinki Sethi, une pointure du secteur, habituée aux hautes responsabilités. Cette ingénieure informatique de formation a occupé des postes similaires chez IBM, l’entreprise de cybersécurité Palo Alto Networks ou plus récemment Rubrik, une entreprise de gestion des données. Elle conseille également plusieurs entreprises et siège au sein de deux conférences majeures sur la cybersécurité.

So excited to be a part of the team @twitter working alongside @nicktornow @michaelmontano @paraga and more ! https://t.co/SGoBLr5957

— Rinki Sethi (@rinkisethi) September 28, 2020