Vous voulez savoir si Trump est vraiment guéri du Covid-19 ? Des pirates ont un lien étrange à vous faire cliquer.

« Les dernières informations sur l’état de santé du président », annonce l’objet de l’email. À l’intérieur de ce phishing repéré par Proofpoint se trouve un piège à clics qui tire sur les ficelles de l’exclusif et du secret : « Ce que nous savons vraiment et que nous ne savons pas à propos des problèmes de santé de Trump liés au Covid. Des informations de sources proches sur l’état de santé de Trump, n’oubliez pas s’il vous plaît d’utiliser le code, car le fichier est secret ». L’entreprise a identifié différentes variantes de l’email, qui emploient des formulations similaires.

#BazaLoader campaign using the President's case of #COVID in email lures, spotted this week by our researchers.

Sample subjects :

Recent material pertaining to the president's illness

Newest information about the president's condition

Newest info pertaining to President's illness pic.twitter.com/v4tcCLU8qg

— Threat Insight (@threatinsight) October 7, 2020